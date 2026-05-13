Punta Est l’incompiuta | Palazzine in vendita Così recuperiamo alloggi

A Pavia, il Comune possiede 203 alloggi che devono essere ristrutturati prima di poter essere assegnati alle famiglie, e un complesso residenziale composto da nove unità. La zona di Punta Est si distingue per la presenza di edifici incompiuti, alcuni dei quali sono ora in vendita. La strategia adottata prevede la vendita di queste palazzine come modo per recuperare gli alloggi e affrontare la domanda di case, soprattutto tra le famiglie meno abbienti.

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