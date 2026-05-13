Punta Est l’incompiuta | Palazzine in vendita Così recuperiamo alloggi
A Pavia, il Comune possiede 203 alloggi che devono essere ristrutturati prima di poter essere assegnati alle famiglie, e un complesso residenziale composto da nove unità. La zona di Punta Est si distingue per la presenza di edifici incompiuti, alcuni dei quali sono ora in vendita. La strategia adottata prevede la vendita di queste palazzine come modo per recuperare gli alloggi e affrontare la domanda di case, soprattutto tra le famiglie meno abbienti.
In una Pavia che ha fame di case soprattutto per le famiglie meno abbienti, il Comune possiede 203 alloggi che dovrebbero essere ristrutturati per poterli assegnare e un complesso residenziale da 9.000 metri quadrati da completare. Unendo tutti i dati, la maggioranza in consiglio comunale ha presentato un ordine del giorno con cui si chiede alla giunta di mettere all’asta le palazzine di Punta Est in modo da utilizzare i fondi per gli appartamenti di edilizia economica e popolare da destinare ad alcune tra le circa 700 persone che sono in attesa di una casa. Il cantiere di Punta Est, alla periferia della città, era partito nel 2013 per realizzare 16 appartamenti destinati all’università, ma di fatto venduti sul libero mercato, mentre il piano regolatore dell’epoca destinava l’area a servizi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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