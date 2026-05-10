Bullismo a scuola a Singapore arrivano le punizioni corporali | previste fino a 3 bacchettate per gli studenti maschi dai 9 anni in su Escluse le ragazze

A Singapore, il governo ha annunciato che sarà autorizzato l’uso di punizioni corporali nelle scuole, con un massimo di tre bacchettate per gli studenti maschi dai nove anni in su. Le misure, che escludono le ragazze, sono parte di un nuovo regolamento volto a ridurre i casi di bullismo tra i giovani. Le norme rappresentano un cambiamento significativo nelle politiche educative dell’area, che si prepara a un inasprimento delle sanzioni disciplinari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui