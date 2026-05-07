Punizioni corporee per i bulli maschi facendo ricorso alla canna ma sarà ultima risorsa Succede a Singapore

A Singapore sono state adottate nuove misure per contrastare il bullismo scolastico, che includono anche il cyberbullismo. Tra le iniziative previste, si parla di punizioni corporee per i ragazzi coinvolti, ma solo come ultima risorsa. La notizia è stata riportata dal quotidiano The Guardian, che ha evidenziato le strategie adottate dalle autorità locali per affrontare il problema.