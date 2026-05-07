Punizioni corporee per i bulli maschi facendo ricorso alla canna ma sarà ultima risorsa Succede a Singapore
A Singapore sono state adottate nuove misure per contrastare il bullismo scolastico, che includono anche il cyberbullismo. Tra le iniziative previste, si parla di punizioni corporee per i ragazzi coinvolti, ma solo come ultima risorsa. La notizia è stata riportata dal quotidiano The Guardian, che ha evidenziato le strategie adottate dalle autorità locali per affrontare il problema.
Singapore introduce nuove misure disciplinari contro il bullismo scolastico, compreso il cyberbullismo, almeno secondo quanto riporta il quotidiano The Guardian. In base alle linee guida presentate dal ministro dell’Istruzione Desmond Lee, gli studenti maschi dai nove anni in su potranno ricevere fino a tre colpi di canna nei casi più gravi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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