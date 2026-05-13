Il personaggio di Punisher si distingue nel mondo Marvel perché, a differenza di molti supereroi, non possiede poteri sovrumani o capacità straordinarie. È un antieroe che utilizza armi e tattiche militari per combattere il crimine, senza affidarsi a abilità speciali. La sua figura ha avuto un impatto notevole, contribuendo a una narrazione più realistica e cruda all’interno del vasto universo dei fumetti Marvel.

Il mondo dei supereroi è bello perché i suoi protagonisti possiedono capacità che un comune essere umano non ha e possono fare di tutto: volare, essere indistruttibili o salvare il mondo. MA anche loro devono rispondere alla “burocrazia” del ruolo, ovvero non superare una certa soglia di integrità. Pensate se arrivasse una mina vagante in questo universo di “moralità” e decidesse di fare quello che vuole, applicando una personale idea di giustizia, molto più radicale e drastica. Pensate se arrivasse il Punitore. Il Punitore è sicuramente uno dei personaggi più iconici di tutto l’universo Marvel e del mondo fumettistico. Una scheggia impazzita in un mondo dove tutti avevano superpoteri: lui portava la giustizia a suon di fucili d’assalto e, quando necessario, di bazooka tuonanti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Punisher: un antieroe senza poteri che ha scosso tutto l’universo Marvel

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