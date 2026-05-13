Il personaggio di The Punisher torna sul grande schermo, portando con sé un’immagine di vendetta e violenza che si discosta dagli standard tradizionali delle produzioni per famiglie. La sua presenza solleva interrogativi sul modo in cui vengono rappresentati gli eroi e le modalità di narrazione, soprattutto in un’epoca in cui il genere dei superhero movie si fa sempre più vario. La ripresa delle sue avventure si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per personaggi complessi e controversi.

Non è di certo un segreto che la Disney sia una casa di produzione e distribuzione family friendly, sempre attenta ad “accontentare tutti”, al punto che le ultime produzioni hanno inseguito l’inclusione a tutti i costi, portando a risultati alquanto deludenti come nel caso de La Sirenetta e il live action di Biancaneve. Proprio per questo bisogno quasi spasmodico di annullare il conflitto o di rendere tutto piacevole, i molti fan dell’universo Marvel si sono detti preoccupati alla notizia che tutto il mondo seriale targato Marvel si sarebbe spostato su Disney+ dopo il tanto successo riscontrato su Netflix. Una preoccupazione che è emersa di...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno di The Punisher: l’antieroe che non chiede scusa e mette in crisi il buonismo

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DAREDEVIL RINASCITA 2 & PUNISHER ONE LAST KILL: REACTION AL TRAILER DI METÀ STAGIONE E PRIMO SGUARDO

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