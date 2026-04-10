Il personaggio del Punitore, noto per il suo ruolo in diverse serie televisive e fumetti, sarà protagonista di uno speciale Marvel in arrivo in streaming. L’attore che ha interpretato il personaggio in passato tornerà sul piccolo schermo in un episodio dedicato. La produzione è stata annunciata e sarà disponibile nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita ufficiale.

Il Punitore di Jon Bernthal sta per fare il suo ritorno in uno special che arriverà in streaming su Disney+ e che ha tratto la sua ispirazione principale da un fumetto molto amato dai lettori Lo speciale Marvel Television: The Punisher: One Last Kill arriverà su Disney+ il 12 maggio prossimo, una settimana dopo la conclusione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sulla piattaforma. Il primo trailer è stato pubblicato ieri e ci ha mostrato quello che sembra essere un percorso di trasformazione per Frank Castle. Dopo essere fuggito dalla prigione improvvisata del sindaco Wilson Fisk, The Punisher sembra trovarsi in una brutta situazione, tormentato dal suo passato eppure ancora intenzionato a fare la cosa giusta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Punisher, questo fumetto leggendario ha ispirato lo special Marvel in uscita

The Punisher, svelati titolo e data d’uscita dello speciale MarvelMentre domani debutterà finalmente la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Marvel ha appena reso noti i dettagli sullo speciale che seguirà...

The Punisher: One Last Kill, Frank Castle raddoppia: ufficiale lo speciale Marvel su Disney+Il ritorno di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe entra nel vivo con un annuncio che farà felici i fan del vigilante più spietato di New York.

The Punisher Tries His Hand At Substitute Teaching!

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Punisher, il trailer di One Last Kill: Il ritorno brutale di Jon Bernthal nei panni di Frank CastleEcco il trailer ufficiale di The Punisher: One Last Kill, lo speciale Marvel che riporta Jon Bernthal nei panni del tormentato antieroe Frank Castle. comingsoon.it