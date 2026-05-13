Pugilato U17 | Greta Prosperi domina a Montecatini e vola ai nazionali

A Montecatini, nel pugilato Under 17, Greta Prosperi ha ottenuto una vittoria che le permette di qualificarsi ai campionati nazionali. Durante l'incontro, ha portato l’avversaria al conteggio finale grazie a combinazioni precise e un ritmo costante. L’allenatore, Massimiliano Duran, ha adottato strategie che hanno favorito il controllo del ring e la gestione delle fasi di attacco e difesa. La vittoria si è concretizzata con un punteggio favorevole ai punti.

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? Punti chiave Come ha fatto Greta a portare l'avversaria al conteggio finale?. Quali sono i segreti tattici di Massimiliano Duran per la sua atleta?. Cosa deve fare la pugile per non cedere sotto pressione a Chianciano?. Chi affronterà il tunisino Momo Nasri nella serata di Formignana?.? In Breve Greta Prosperi ha battuto la napoletana Karolina Yatsulchak nella categoria 57 kg.. L'allenatore Massimiliano Duran punta sulla crescita costante della giovane atleta padana.. Il 7 giugno a Formignana si terrà un evento con otto incontri dilettantistici.. Il pugile tunisino Momo Nasri disputerà un match professionistico a Formignana.. Greta Prosperi ottiene il pass per le finali dei campionati italiani U17 a Chianciano Terme dopo aver dominato il torneo interregionale di Montecatini Terme la scorsa settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pugilato Under 17: Aurora Alessandrelli vince e vola ai Campionati? Punti chiave Come ha fatto la Fight Club a preparare una campionessa? Chi è l'allenatore che ha guidato Aurora verso il successo? Quali sono le... Pugilato, Italia U17 batte la Polonia a Gallipoli: azzurrine avanti nel “Ring dei 2 Mari”Inizio positivo per la Nazionale femminile Under 17 di pugilato, impegnata a Gallipoli nel torneo internazionale Round Robin “Il Ring dei 2 Mari”.