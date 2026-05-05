Pugilato Italia U17 batte la Polonia a Gallipoli | azzurrine avanti nel Ring dei 2 Mari

La Nazionale femminile under 17 di pugilato ha iniziato positivamente il proprio percorso nel torneo internazionale “Il Ring dei 2 Mari” a Gallipoli, nel Salento. Nella prima sfida del formato Round Robin, le azzurrine hanno battuto la Polonia con il punteggio di 7-5. La competizione si svolge in tre giorni di incontri trasmessi in diretta streaming, coinvolgendo diverse nazionali under 17.

Inizio positivo per la Nazionale femminile Under 17 di pugilato, impegnata a Gallipoli nel torneo internazionale Round Robin “Il Ring dei 2 Mari”. Nella prima delle tre sfide contro la Polonia, disputata il 4 maggio, le azzurrine si sono imposte con il punteggio di 7-5, mettendo subito in discesa il confronto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La manifestazione, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con la Beboxe Copertino, vede protagoniste le nazionali giovanili femminili di Italia e Polonia.🔗 Leggi su Sportface.it

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