Publiacqua e coop Cristoforo progetto per i soggetti fragili

Il progetto coinvolge Publiacqua e Coop Cristoforo e riguarda servizi destinati a soggetti fragili. Include attività come la pulizia ordinaria dei fontanelli pubblici, la gestione delle aree verdi e le piccole manutenzioni. La collaborazione si estende in vari settori per garantire interventi specifici, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e il supporto alle persone con bisogni particolari. La data di avvio è fissata per il 13 maggio 2026.

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Firenze, 13 maggio 2026 - Dalla pulizia ordinaria dei fontanelli pubblici alla gestione del verde, passando per le piccole manutenzioni. Non sono solo semplici attività ma sono l’inizio di un percorso di crescita, inclusione sociale e inserimento lavorativo per soggetti fragili. È quello che ha messo in campo Publiacqua assieme alla Cooperativa Cristoforo. L’iniziativa prevede laboratori di 120 ore con lo scopo di inserire in un contesto lavorativo dei soggetti afferenti alle categorie di svantaggio o di fragilità. I laboratori sono finanziati grazie al progetto V.eLA (Valutazione e Lavoro), promosso dalla Società della Salute di Firenze,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Publiacqua e coop Cristoforo, progetto per i soggetti fragili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: A Paglieta parte il progetto "Orto sociale" per l'inclusione dei soggetti fragili Ambulatorio odontoiatrico per soggetti fragili, l’iniziativa del Comune di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiA seguito di alcune segnalazioni pervenute allo sportello virtuale dell’Osservatorio del Comune di Benevento da parte di... Publiacqua e coop Cristoforo, progetto per i soggetti fragiliL’iniziativa prevede laboratori di 120 ore con lo scopo di inserire in un contesto lavorativo dei soggetti afferenti alle categorie di svantaggio o di fragilità ... lanazione.it Protocollo d’intesa fra Publiacqua, Legacoop Toscana, Confcooperative e AgciUn protocollo d’intesa fra Publiacqua, gestore del servizio idrico nella Toscana centrale, e le centrali cooperative Agci Toscana, Confcooperative-Federsolidarietà Toscana e Dipartimento Welfare ... lanazione.it