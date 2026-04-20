Ambulatorio odontoiatrico per soggetti fragili l’iniziativa del Comune di Benevento

Il Comune di Benevento ha avviato un nuovo servizio di ambulatorio odontoiatrico dedicato a soggetti fragili. La decisione è stata presa dopo alcune segnalazioni inoltrate attraverso lo sportello virtuale. L’obiettivo è offrire assistenza specialistica a persone con bisogni particolari, garantendo loro un supporto dedicato. La struttura sarà attiva presso una delle strutture sanitarie comunali e opererà con un team di professionisti qualificati.

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito di alcune segnalazioni pervenute allo sportello virtuale dell’Osservatorio del Comune di Benevento da parte di mamme con figli fragili che necessitano di cure odontoiatriche con assistenza anestesiologica, si è attivata un’importante interlocuzione istituzionale per rispondere a tali esigenze. Il dottor Giovanni Faraonio, odontoiatra di Benevento, è il referente dell’iniziativa territoriale nata proprio per dare risposta ai bisogni espressi dalle famiglie. Questa mattina il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e Luca De Lipsis, consigliere delegato alla Sanità del Comune di Benevento, hanno incontrato la Direttrice Generale dell’ASL, Tiziana Spinosa, per approfondire la possibilità di attivare un percorso dedicato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ambulatorio odontoiatrico per soggetti fragili, l’iniziativa del Comune di Benevento Notizie correlate Sanità, Benevento punta a un ambulatorio odontoiatrico per pazienti fragiliIl dottor Giovanni Faraonio, odontoiatra di Benevento, è il referente dell’iniziativa territoriale nata proprio per dare risposta ai bisogni espressi... Salute, a Battipaglia il primo ambulatorio odontoiatrico mobile d'Italia per i più fragiliConsegnato oggi all'ospedale di Battipaglia il nuovo motorhome sanitario dell'Asl Salerno.