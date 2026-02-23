Elezioni provinciali ma non per il Presidente | ricorso al Tar

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha presentato un ricorso al Tar della Campania contro il decreto presidenziale. La causa deriva da una decisione relativa alle elezioni provinciali, che escludeva la possibilità di votare per il Presidente. Aquino, accompagnato dall’avvocato Vittoria Musto, sostiene che la legge non sia stata applicata correttamente. La questione riguarda le modalità di svolgimento delle consultazioni e le implicazioni per i cittadini. Il procedimento è in corso presso la sezione di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Il S indaco di Montefredane, Ciro Aquino, assistito dall'avvocato Vittoria Musto, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione di Salerno – contro il decreto presidenziale n. 124 del 3 febbraio 2026 con cui sono stati indetti i comizi elettorali per il rinnovo del solo Consiglio provinciale di Avellino, fissato per il prossimo 15 marzo. Secondo quanto sostenuto nel ricorso, l'indizione delle elezioni limitatamente al Consiglio provinciale determinerebbe di fatto una proroga illegittima del mandato del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, oltre il termine quadriennale previsto dalla normativa vigente.