Elezione del presidente della Provincia di Avellino il sindaco di Montefredane fa ricorso al TAR della Campania

Il sindaco di Montefredane ha presentato un ricorso al TAR della Campania in merito alla convocazione delle elezioni per il Presidente della Provincia di Avellino, programmate per il 6 giugno 2026. La decisione di indire le elezioni ha suscitato preoccupazioni sul fronte istituzionale e democratico, creando una situazione di tensione tra le parti coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto di confronto tra amministrazioni locali e autorità giudiziaria.

La convocazione delle elezioni per il Presidente della Provincia di Avellino, fissata per il 6 giugno 2026, determina un quadro di forte criticità sul piano istituzionale e democratico.La scelta operata dall’attuale Presidente, Rizieri Buonopane, appare tardiva e difficilmente giustificabile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Elezioni provinciali ad Avellino, il sindaco di Montefredane presenta ricorso al TAR della CampaniaSecondo quanto sostenuto nel ricorso, l'indizione delle elezioni limitatamente al Consiglio provinciale determinerebbe una proroga illegittima del... Avellino, elezione del presidente della Provincia: si vota il prossimo 6 giugnoSono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Avellino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perù. Elezioni: i due volti dello stesso paese; Iab Italia, slitta la riunione del consiglio per l’elezione del presidente; Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 44%; Testolin frena le polemiche: Le difese non si discutono fuori dai tribunali. Il 6 giugno si vota per l'elezione del presidente della Provincia di AvellinoSi voterà il prossimo sei giugno per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Avellino. Le elezioni di secondo livello sono state indette dal presidente Rino Buonopane, il cui mandato scadrà il ... ansa.it Avellino, si vota per il presidente: Buonopane indice le elezioni per la ProvinciaElezione del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane ci ripensa e annuncia la firma dell’atto di indizione per questa mattina. Per la nuova fascia azzurra, quindi, ... ilmattino.it A Palazzo Caracciolo si torna alle urne per l'elezione del presidente della Provincia. Ad annunciarlo con un messaggio a partiti e consiglieri lo stesso presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane - facebook.com facebook