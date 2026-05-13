Provincia sospensiva Tar | decisione sono ad elezioni fatte

Il Tar ha emesso una sospensiva che blocca temporaneamente la decisione sull’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino. La situazione riguarda un procedimento legale in corso che riguarda il processo elettorale. Nonostante questa decisione, le urne sono state già aperte e le operazioni di voto sono proseguite normalmente. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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Tempo di lettura: 2 minuti Non si arresta la corsa verso le urne per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino. Con un decreto monocratico destinato a far discutere, il Presidente della Prima Sezione del TAR di Salerno, Salvatore Mezzacapo, ha respinto l’istanza cautelare presentata da un folto gruppo di amministratori locali (21 tra sindaci e consiglieri), che chiedevano la sospensione del decreto di indizione dei comizi elettorali firmato lo scorso 27 aprile. Il ricorso, presentato dall’avvocato Marcello Fortunato per conto di una coalizione di amministratori — tra cui spiccano i nomi di Marcantonio Spera, Vito Pelosi e Pasquale De Santis — puntava a congelare le operazioni di voto per garantire una maggiore «rappresentatività degli organi» e una piena «corrispondenza ai territori».🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia, sospensiva Tar: decisione sono ad elezioni fatte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alimena, no del Tar alla sospensiva chiesta dal Comune: avanti con il commissario ad actaRespinta dal Tar l'istanza di sospensione del decreto regionale che dispone l'invio del commissario ad acta al Comune di Alimena per procedere alla... L’esclusione di Marronaro al Tar. La decisione prima delle elezioniIl candidato sindaco Giovanni Marronaro, al timone della lista "Ussita 2026 Insieme per la ricostruzione e il futuro", ricusata dalla commissione... Temi più discussi: TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharing; Aptuit: il TAR del Lazio accoglie la nostra richiesta di sospendere le sperimentazioni sui cani! - LAV; Ciliegi di via XX Settembre, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune sulla sospensiva; Marinella, il Consiglio di Stato apre una finestra tecnica per la stagione balneare di Sarzana. Degenza infermieristica a Perugia. Continua la querelle sulla decisione del Tar dell’UmbriaGli atti del Tar non sono ancora pubblici, ma il dibattito sul procedimento contro l'attività del reparto di degenza infermieristica continua. Dopo la nota dell'Azienda ospedaliera che annunciava il ... quotidianosanita.it TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharingIl TAR ha respinto la richiesta di sospensiva di Bird presentata contro il provvedimento comunale che blocca i monopattini elettrici in sharing. La decisione, adottata in sede cautelare, non entra anc ... firenzetoday.it