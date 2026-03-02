Alimena no del Tar alla sospensiva chiesta dal Comune | avanti con il commissario ad acta

Il Tar ha respinto l’istanza di sospensione presentata dal Comune di Alimena contro il decreto regionale che ordina l'invio di un commissario ad acta. Il provvedimento regionale prevede la surroga dei consiglieri dimissionari nel municipio. Di conseguenza, l’amministrazione comunale dovrà procedere con l’attuazione delle disposizioni, senza ulteriori blocchi o sospensioni. La decisione del Tar è definitiva e priva di impugnazioni.

Respinta dal Tar l'istanza di sospensione del decreto regionale che dispone l'invio del commissario ad acta al Comune di Alimena per procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.