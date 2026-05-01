L’esclusione di Marronaro al Tar La decisione prima delle elezioni

Il candidato sindaco di una lista locale, che aveva partecipato alle elezioni, è stato escluso dalla commissione elettorale. In seguito a questa decisione, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale. La vicenda si è svolta prima delle consultazioni elettorali, e riguarda la partecipazione alla competizione elettorale di questa lista specifica. La decisione del Tar è attesa nei prossimi giorni.

Il candidato sindaco Giovanni Marronaro, al timone della lista "Ussita 2026 Insieme per la ricostruzione e il futuro", ricusata dalla commissione elettorale, ha presentato ricorso al Tar. I giochi quindi potrebbero riaprirsi. Si tratta di un ricorso elettorale prodromico, che avrà cioè esito prima dello svolgimento della competizione elettorale e prima della proclamazione degli eletti. L’udienza è stata fissata per martedì prossimo, 5 maggio, alle 12. Si discuterà sulla legittimità o meno della lista di Marronaro, ovvero sulla sua ammissione o ricusazione. Quindi martedì già si dovrebbe sapere se la corsa a sindaco sarà a due o se la sindaca uscente Silvia Bernardini sarà in lizza da sola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’esclusione di Marronaro al Tar. La decisione prima delle elezioni Notizie correlate Quindici, elezioni senza Rubinaccio: il TAR conferma l’esclusione della listaIl Tribunale Amministrativo di Salerno ha confermato l'esclusione di "Quindici nel Cuore". Tortora, scontro al TAR: la lista di Iorio sfida l’esclusione? Cosa sapere La lista Prospettiva Futura ricorre al TAR Calabria contro l'esclusione dalle elezioni di Tortora. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’esclusione di Marronaro al Tar. La decisione prima delle elezioni; Lista Marronaro a rischio esclusione: Bernardini potrebbe correre da sola; Escluso dalle elezioni, Marronaro dal Tar: depositato il ricorso; Esclusa la lista di Marronaro, a Ussita Bernardini corre da sola. L’esclusione di Marronaro al Tar. La decisione prima delle elezioniIl candidato sindaco Giovanni Marronaro, al timone della lista Ussita 2026 Insieme per la ricostruzione e il futuro, ricusata dalla commissione elettorale, ha presentato ricorso al Tar. I giochi ... ilrestodelcarlino.it Esclusa la lista di Marronaro, a Ussita Bernardini corre da solaMancato rispetto delle quote rosa e ritardi nella consegna dietro al provvedimento. msn.com È con grande piacere che possiamo annunciare la conclusione dei lavori del Parco in Viale Marronaro, per il quale ho stanziato in bilancio i fondi utili alla sua realizzazione. Una nuova area destinata a bambini e famiglie torna a disposizione di Vallerano. #ro - facebook.com facebook