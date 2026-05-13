Il Tar ha disposto una sospensiva sulla decisione, che sarà presa solo dopo le elezioni. Nel frattempo, le operazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino continuano senza interruzioni. La vicenda riguarda un provvedimento che rimanda ogni decisione definitiva fino al completamento delle votazioni. La campagna elettorale prosegue in modo regolare, con i cittadini pronti a esprimere il loro voto nelle urne.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si arresta la corsa verso le urne per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino. Con un decreto monocratico destinato a far discutere, il Presidente della Prima Sezione del TAR di Salerno, Salvatore Mezzacapo, ha respinto l’istanza cautelare presentata da un folto gruppo di amministratori locali (21 tra sindaci e consiglieri), che chiedevano la sospensione del decreto di indizione dei comizi elettorali firmato lo scorso 27 aprile. Il ricorso, presentato dall’avvocato Marcello Fortunato per conto di una coalizione di amministratori — tra cui spiccano i nomi di Marcantonio Spera, Vito Pelosi e Pasquale De Santis — puntava a congelare le operazioni di voto per garantire una maggiore «rappresentatività degli organi» e una piena «corrispondenza ai territori».🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, sospensiva Tar: decisione solo ad elezioni fatte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Provincia, sospensiva Tar: decisione sono ad elezioni fatteTempo di lettura: 2 minutiNon si arresta la corsa verso le urne per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino.

Alimena, no del Tar alla sospensiva chiesta dal Comune: avanti con il commissario ad actaRespinta dal Tar l'istanza di sospensione del decreto regionale che dispone l'invio del commissario ad acta al Comune di Alimena per procedere alla...

Temi più discussi: TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharing; Aptuit: il TAR del Lazio accoglie la nostra richiesta di sospendere le sperimentazioni sui cani! - LAV; Ciliegi di via XX Settembre, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune sulla sospensiva; Marinella, il Consiglio di Stato apre una finestra tecnica per la stagione balneare di Sarzana.

Degenza infermieristica a Perugia. Continua la querelle sulla decisione del Tar dell’UmbriaGli atti del Tar non sono ancora pubblici, ma il dibattito sul procedimento contro l'attività del reparto di degenza infermieristica continua. Dopo la nota dell'Azienda ospedaliera che annunciava il ... quotidianosanita.it

TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharingIl TAR ha respinto la richiesta di sospensiva di Bird presentata contro il provvedimento comunale che blocca i monopattini elettrici in sharing. La decisione, adottata in sede cautelare, non entra anc ... firenzetoday.it