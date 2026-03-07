L’anno giudiziario del Tar Marche ha registrato un aumento dei ricorsi riguardanti l’uso delle armi, le controversie sui progetti di energie rinnovabili e le pratiche relative ai permessi di soggiorno per cittadini stranieri. Si evidenzia un raddoppio delle cause presentate rispetto agli anni precedenti, mentre si segnala anche una carenza di personale tra gli operatori giudiziari.

L’uso delle armi, i contenziosi per le energie rinnovabili e quelli sui permessi di soggiorno per gli stranieri. Sono questi i ricorsi per i quali i cittadini marchigiani si sono rivolti maggiormente alla giustizia amministrativa del 2025. In materia di armi l’incremento dei ricorsi depositati è stato addirittura del 100% rispetto all’anno precedente: 26 istanze contro 13. Il dato è emerso ieri durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Marche che si è svolta alla Loggia dei Mercanti. "Questo fa pensare – ha osservato la presidente Concetta Anastasi, presidente del tribunale amministrativo – che i marchigiani abbiano una tradizione di cacciatori per i fucili da caccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anno giudiziario del Tar Marche: "Armi, energia e permessi di soggiorno: ricorsi raddoppiati, manca personale"

