Prove e quiz ai ragazzi delle medie Gallaropolis invade il Broletto

Nel centro storico di Gallaropolis si è svolto un evento dedicato ai giovani delle medie, con prove e quiz pensati per coinvolgerli direttamente. La manifestazione ha portato le attività nel Broletto, trasformando la zona in un laboratorio di cittadinanza attiva. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di apprendere le regole della vita cittadina attraverso esperienze pratiche, piuttosto che solo con lo studio teorico.

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Il centro storico trasformato in un grande laboratorio di cittadinanza attiva, dove i ragazzi imparano le regole non sui libri ma vivendo la città. È la filosofia di “ Gallaropolis ”, il progetto educativo destinato agli studenti delle medie, che vedrà il Cortile del Broletto diventare il cuore di una giornata dedicata a sicurezza stradale, legalità, orientamento urbano. L’iniziativa, promossa dal Comune con il sostegno della Regione, punta a coinvolgere direttamente i giovani attraverso prove pratiche, quiz e attività di squadra. Nove team composti dagli studenti si confronteranno in diverse aree tematiche: dalla mobilità sicura per pedoni, biciclette e monopattini fino alla gestione delle emergenze passando per la conoscenza storica e geografica della provincia di Varese e della Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prove e quiz ai ragazzi delle medie. Gallaropolis invade il Broletto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Invalsi 2026, le date delle prove in calendario per primarie, medie e superiori: quando arrivano i risultatiA partire dal prossimo 2 marzo cominceranno i test Invalsi 2026 per coloro che faranno la maturità a giugno, poi si continuerà con le classi delle... Entra in un’azienda abbandonata con un amico, poi la tragedia: “Due ragazzi delle medie”. TerribileUn ingresso in una struttura industriale abbandonata si è trasformato in un grave incidente che ha scosso la comunità di Casorezzo. Argomenti più discussi: Prove e quiz ai ragazzi delle medie. Gallaropolis invade il Broletto; Le matricole universitarie sono ogni anno meno preparate: lo dicono i test; Test d'ingresso: la guida su come prepararsi e cosa studiare; Concorso AGEA Assistenti da 13 posti: Attesa per gli esiti della preselezione. 1000 Vice Ispettori Polizia di Stato 2026: banca dati ufficiale dei 5.000 quesiti uscita e prove scritte dal 25 al 28 maggio all'Ergife di Roma. 100 quiz in 80 min, primi 4.000 ammessi. 13 giorni al via. concorsando.it/blog/concorso-… #concorsi #poliziadistato x.com Banca dati concorso assistenti giudiziari/ Cancellieri, prove e quiz online: attivata mail per segnalazioniBanca dati concorso cancellieri (assistenti giudiziari): online i quiz con le prove preselettive, come utilizzarli e il nuovo diario delle prove ripubblicato dal portale del Ministero In attesa del ... ilsussidiario.net