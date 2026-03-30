Entra in un’azienda abbandonata con un amico poi la tragedia | Due ragazzi delle medie Terribile

Due ragazzi delle medie sono rimasti coinvolti in un incidente mentre entravano in un edificio industriale dismesso insieme a un amico. L’episodio è avvenuto in una struttura abbandonata di Casorezzo, attirando l’attenzione delle autorità e dei soccorritori. La dinamica dell’accaduto e le condizioni dei giovani non sono ancora state rese note dettagliatamente. La comunità si trova ora a fare i conti con quanto successo.

Un ingresso in una struttura industriale abbandonata si è trasformato in un grave incidente che ha scosso la comunità di Casorezzo. Un ragazzo di 13 anni, studente delle scuole medie e residente a Ossona, è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata dopo essere precipitato da un’altezza di circa nove metri. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 29 marzo, intorno alle 18, all’interno dell’area dismessa dell’ ex Zucchi, storico complesso tessile situato in una zona centrale del paese, di fronte al Municipio. Secondo i primi riscontri, il giovane si sarebbe introdotto nel sito insieme ad alcuni coetanei per un’esplorazione dell’area. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Entra in un’azienda abbandonata con un amico, poi la tragedia: “Due ragazzi delle medie”. Terribile Articoli correlati Entra in un’azienda abbandonata insieme a un amico, poi il dramma: grave un ragazzo delle medieUn pomeriggio di giochi tra le macerie industriali si è trasformato in un dramma che tiene col fiato sospeso la comunità di Casorezzo. Entra in un’azienda abbandonata con un amico e precipita da una tettoria per 9 metri: grave ragazzino di 13 anniUn 13enne è precipitato per 9 metri da un capannone di un'azienda dismessa a Casorezzo (Milano).