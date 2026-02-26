Invalsi 2026 le date delle prove in calendario per primarie medie e superiori | quando arrivano i risultati

A partire dal prossimo 2 marzo cominceranno i test Invalsi 2026 per coloro che faranno la maturità a giugno, poi si continuerà con le classi delle primarie e delle secondarie di primo grado che dovranno affrontare i test di italiano, matematica e inglese: ecco il calendario completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27: come fare domanda per primarie, medie e superioriDal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile inoltrare domanda per l'iscrizione all'anno scolastico 2026-2027: ecco come fare.

Prove INVALSI 2026, competenze digitali: guida alla nuova prova per l’ultimo anno delle superioriNella Rilevazione nazionale INVALSI 2026 gli studenti delle classi campione del Grado 13, corrispondente all’ultimo anno della scuola secondaria di...

