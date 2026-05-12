Tutela dell’ambiente e legalità a Castel Volturno la firma del protocollo tra Avvocati ed Ente Riserve

Il 19 maggio a Castel Volturno si è svolta la cerimonia di firma di un protocollo tra l’Ordine degli Avvocati e l’Ente Riserve Naturali. L’accordo riguarda iniziative congiunte per la tutela ambientale e la promozione della legalità nelle aree protette. La firma è avvenuta in presenza di rappresentanti delle due istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in ambito di tutela del territorio.

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Il 19 maggio a Castel Volturno la firma del protocollo tra Ordine degli Avvocati ed Ente Riserve Naturali per la tutela ambientale. Si terrà il 19 maggio, alle ore 11:30 presso il Centro di Aggregazione di Via Niccolò Machiavelli a Castel Volturno, l’importante incontro dal titolo “Tutela dell’ambiente e legalità”. L’accordo nasce dalla necessità di creare una sinergia operativa tra il mondo giuridico e gli organi di gestione ambientale, finalizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e tutela attiva delle aree protette. La legalità viene posta come pilastro imprescindibile per la corretta gestione delle risorse naturali e per il contrasto ai fenomeni di degrado ambientale.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tutela dell’ambiente e legalità, a Castel Volturno la firma del protocollo tra Avvocati ed Ente Riserve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mare, Protocollo Ami-Anmi: tutela e valorizzazione dell’ambiente e dell’identitàROMA – Una collaborazione per “la promozione e la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente,... Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo VassalloIl Presidente Dario Vassallo: “Il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni: memoria, responsabilità e coraggio civico... Argomenti più discussi: Castel Volturno, 10 milioni per la difesa della costa: Risposta concreta per il territorio; Castel Volturno si mobilita contro il centro per i rimpatri: assemblea affollata e appello al Comune | FOTO; Centro di rimpatrio immigrati, mobilitazione a Castel Volturno; Agenti cancerogeni nelle acque sotterranee nel Casertano, scatta il piano controlli. Castel Volturno, falde contaminate: Petrella, Portaro e Oliva chiedono interventi immediatiCastel Volturno (Caserta) - Una richiesta urgente di chiarimenti e interventi immediati dopo i dati emersi sulla contaminazione delle acque sotterranee. I ... pupia.tv