Tutela dell’ambiente e legalità a Castel Volturno la firma del protocollo tra Avvocati ed Ente Riserve
Il 19 maggio a Castel Volturno si è svolta la cerimonia di firma di un protocollo tra l’Ordine degli Avvocati e l’Ente Riserve Naturali. L’accordo riguarda iniziative congiunte per la tutela ambientale e la promozione della legalità nelle aree protette. La firma è avvenuta in presenza di rappresentanti delle due istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in ambito di tutela del territorio.
Il 19 maggio a Castel Volturno la firma del protocollo tra Ordine degli Avvocati ed Ente Riserve Naturali per la tutela ambientale. Si terrà il 19 maggio, alle ore 11:30 presso il Centro di Aggregazione di Via Niccolò Machiavelli a Castel Volturno, l’importante incontro dal titolo “Tutela dell’ambiente e legalità”. L’accordo nasce dalla necessità di creare una sinergia operativa tra il mondo giuridico e gli organi di gestione ambientale, finalizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e tutela attiva delle aree protette. La legalità viene posta come pilastro imprescindibile per la corretta gestione delle risorse naturali e per il contrasto ai fenomeni di degrado ambientale.🔗 Leggi su 2anews.it
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