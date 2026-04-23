A Bergamo accolti dieci nuovi volontari della Protezione civile

Nel tardo pomeriggio del 22 aprile, presso il comando di via Coghetti a Bergamo, si è tenuta la presentazione ufficiale di dieci nuovi volontari della Protezione civile. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei membri dell’associazione, che hanno accolto i volontari con un breve rito di benvenuto. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale e cordiale, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Presentazione ufficiale nel tardo pomeriggio del 22 aprile, al comando di via Coghetti, per i dieci nuovi volontari della Protezione Civile del Comune di Bergamo, che entrano ufficialmente a far parte del sistema cittadino di prevenzione e gestione delle emergenze, a seguito del bando emesso lo scorso settembre. Ad accoglierli la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, la comandante della Polizia Locale e della Protezione Civile Monica Porta e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, che hanno rivolto ai nuovi volontari – e a quelli già attivi – parole di riconoscenza per la scelta compiuta. L’ingresso dei nuovi volontari (tra cui 2 ragazzi...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate La protezione civile 'Pegaso' ha bisogno di nuovi volontari: "Trasformiamo il cuore in azione"La formazione sarà gratuita, con la possibilità di accedere a corsi importanti, quali operatore antincendio boschivo, rischio medio-alto, BLSD,... Mille volontari della protezione civile in campo per le OlimpiadiMille tra volontari e volontarie della protezione civile hanno risposto all'appello di Città metropolitana di Milano per rendersi disponibili durante...