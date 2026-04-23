A Bergamo dieci nuovi volontari della Protezione civile

A Bergamo sono stati accolti dieci nuovi volontari della Protezione civile. La sindaca ha commentato che questa scelta rappresenta un modo per essere presenti e aiutare la comunità nei momenti più difficili. L'evento si è svolto con la partecipazione di rappresentanti locali e dei volontari, che hanno ricevuto il benvenuto ufficiale. La cerimonia ha messo in evidenza l'impegno di chi decide di dedicarsi al servizio pubblico.

IL BENVENUTO. «Significa scegliere di esserci, mettendosi a disposizione della comunità nei momenti più complessi», ha sottolineato la sindaca Carnevali. La Protezione civile del Comune di Bergamo accoglie dieci nuovi volontari, dopo il bando emesso lo scorso settembre. Sono due ragazzi di 21 anni, con due donne e sei uomini tra i 40 e i 70: così la rete cittadina sale a 41 volontari attivi, impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, nel supporto logistico e nell’assistenza in occasione di eventi, criticità e emergenze. Una volta completato il percorso di formazione, i nuovi volontari saranno progressivamente coinvolti nelle attività, in un contesto che richiede sempre più competenze, presenze e collaborazione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo dieci nuovi volontari della Protezione civile Notizie correlate A Bergamo accolti dieci nuovi volontari della Protezione civilePresentazione ufficiale nel tardo pomeriggio del 22 aprile, al comando di via Coghetti, per i dieci nuovi volontari della Protezione Civile del... La protezione civile 'Pegaso' ha bisogno di nuovi volontari: "Trasformiamo il cuore in azione"La formazione sarà gratuita, con la possibilità di accedere a corsi importanti, quali operatore antincendio boschivo, rischio medio-alto, BLSD,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Bergamo dieci nuovi volontari della Protezione civile; A Bergamo accolti dieci nuovi volontari della Protezione civile; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Flibco apre le vendite per la nuova linea tra Como e l’aeroporto di Milano Bergamo. A Bergamo accolti dieci nuovi volontari della Protezione civileIngresso ufficiale per i volontari selezionati dal bando. Rafforzata la rete di prevenzione, emergenze e supporto al territorio ... bergamonews.it Che dite del visual di quest'anno Bergamo Racconta Springsteen X edizione Dieci anni. Sembrava ieri..... E di cose ne abbiamo fatte davvero tante da allora. Vi racconteremo la nostra storia anche attraverso i visual del nostro mitico Saverio Ceravolo La sua - facebook.com facebook