Argentina | proteste contro i tagli all’università voluti da Milei
In Argentina, le proteste sono scoppiate in varie città dopo che il governo ha annunciato tagli alle risorse destinate all’università. I manifestanti si sono radunati nelle piazze per esprimere il loro dissenso, protestando contro le decisioni prese dall’amministrazione del presidente Javier Milei. Le manifestazioni si sono svolte in modo pacifico, con partecipanti di diverse età e provenienze.
Proteste in Argentina contro i tagli all’università voluti dal governo del presidente Javier Milei. I manifestanti sono scesi in piazza in diverse città argentine. L’Argentina è teatro di numerose proteste scoppiate dopo che il presidente Javier Milei ha deciso di tagliare i finanziamenti alle università. Gli organizzatori hanno stimato che circa 600.000 studenti, personale universitario, membri di sindacati e sostenitori dell’opposizione abbiano partecipato alla protesta nella capitale, con 1,5 milioni di persone coinvolte in tutto il paese. “È chiarissimo che questo governo è determinato a tagliare i fondi all’istruzione pubblica”, ha dichiarato all’Associated Press Sol Muniz, una studentessa di giurisprudenza di 24 anni dell’Università di Buenos Aires, presente alla manifestazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Notizie correlate
Caos totale in Argentina, Milei travolto da scandali e protesteJavier Milei torna al centro delle polemiche in Argentina in un momento particolarmente delicato per il suo governo.
Leggi anche: Milei nella bufera per la diffusione dell’Hantavirus in Argentina: “Tagli alla sanità e uscita dall’Oms non aiutano”
Temi più discussi: Argentina: proteste contro i tagli all’università voluti da Milei; Golpe Argentina: l’impunità dell’agrobusiness; Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice: le sue dichiarazioni sull’orchestra fanno scandalo; Produttori di cacao sconfiggono l’industria dell’oro in Bolivia.
Venerdì 8 maggio Cari concittadini, in vista dell’installazione del nuovo ponte a campata unica alla foce del torrente Argentina, i cui lavori prenderanno avvio mercoledì 20 maggio, sarà necessaria la temporanea chiusura del tratto di bypass ciclopedonale nel facebook
SALONE DA MARIO DI MUCCIN GIORGIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Quanto è imperfetta la democrazia del tuo paese? reddit
Argentina, proteste contro presidente Milei a 100 giorni da elezioneBuenos Aires, 19 mar. (askanews) – Una nuova protesta contro le politiche del Presidente argentino Milei a cento giorni dalla sua elezione. Migliaia di manifestanti di diverse organizzazioni sociali ... affaritaliani.it
Argentina, maxi proteste a Buenos Aires contro deregulation economicaBuenos Aires, 28 dic. (askanews) – Diverse migliaia di persone hanno manifestato a Buenos Aires, dando luogo ad alcuni scontri con la polizia, durante la terza giornata di protesta in una settimana ... affaritaliani.it