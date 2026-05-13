Argentina | proteste contro i tagli all’università voluti da Milei

In Argentina, le proteste sono scoppiate in varie città dopo che il governo ha annunciato tagli alle risorse destinate all’università. I manifestanti si sono radunati nelle piazze per esprimere il loro dissenso, protestando contro le decisioni prese dall’amministrazione del presidente Javier Milei. Le manifestazioni si sono svolte in modo pacifico, con partecipanti di diverse età e provenienze.

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