Murales del Che a Buenos Aires | è un falso ordine di Milei

Lo sgombero di un immobile occupato a San Telmo, avvenuto nell'agosto 2025, ha portato alla rimozione di un murale dedicato a Che Guevara. Circolano voci secondo cui l'intervento sarebbe stato ordinato da Javier Milei, ma fonti ufficiali smentiscono questa informazione, confermando che la decisione non ha coinvolto il politico. Il gruppo di occupanti, legato a Raúl Castells, ha mantenuto il possesso dell'immobile anche dopo l'operazione.

? Cosa sapere Sgombero immobile occupato da gruppo di Raúl Castells a San Telmo nell'agosto 2025.. La rimozione del murale del Che non deriva da alcun ordine di Javier Milei.. A Buenos Aires, nel quartiere di San Telmo, la rimozione di un murale raffigurante il Che Guevara ha scatenato una tempesta di disinformazione sui social media, alimentando la falsa idea che Javier Milei abbia impartito ordini diretti per eliminare ogni simbolo comunista in Argentina. Le immagini che circolano con insistenza su Facebook mostrano l’atto di coprire con del bianco un dipinto dedicato alla figura rivoluzionaria. Secondo quanto riportato nelle condivisioni...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Murales del Che a Buenos Aires: è un falso ordine di Milei Notizie correlate Buenos Aires paralizzata dallo sciopero contro la riforma del lavoro di Milei che limita il potere dei sindacati e aumenta le ore di lavoroÈ arrivato un altro sì alla riforma del lavoro voluta dal governo del presidente di destra Javier Milei. Proteste in Argentina, la riforma del lavoro di Milei divide il Paese: gli scontri a Buenos Aires e i sindacati pronti allo sciopero generale – I videoCaos a Buenos Aires dove gli ultimi giorni sono stati segnati da violenti scontri davanti al Parlamento argentino, in seguito all’approvazione al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Argentina, il video del murale di Che Guevara cancellato per ordine di Milei: ecco come stanno le cose; Deturpato il murales del Festival dei Popoli; In Brianza come a New York: ecco il mega murales che colora le case (e una pennellata l'ha data anche il sindaco); Nella scuola Foscolo l'inaugurazione del murale Sguardi sul domani nell'ambito del progetto Talent Garden. Milei non ha ordinato di cancellare i murales del Che GuevaraLe immagini si riferiscono a uno sgombero amministrativo avvenuto a Buenos Aires nel 2025 L'articolo Milei non ha ordinato di cancellare i murales del Che Guevara proviene da Open. msn.com E i murales di via Baldini?, il ma che pesa sul restauroRiceviamo e pubblichiamo una lettera che ci è stata recapitata. Nel corso degli ultimi decenni i murales presenti sulle mura della Chiesa dei Cappuccini di via Baldini sono stati oggetto di attenta ... livingcesenatico.it Tv Centro Marche. . Raccolte 850 firme per oltraggio al murales Resistenza - facebook.com facebook