Un gruppo di lavoratori ha bloccato i cancelli di uno stabilimento industriale, esprimendo il timore che la chiusura possa compromettere il loro futuro. Tra loro, Morena Marchi, 57 anni, ha dichiarato che non si considerano esuberi ma persone. La manifestazione si è svolta con i lavoratori riuniti davanti all’ingresso, mentre alcuni hanno alzato la voce per chiedere attenzione sulla situazione occupazionale.

"Non siamo esuberi, siamo persone". La voce di Morena Marchi, 57 anni, attraversa il presidio davanti ai cancelli dell’ Electrolux e finisce per diventare molto più di uno slogan gridato al microfono. Dentro quelle parole c’è la paura di chi vede incrinarsi il proprio futuro, ma anche la rabbia di un’intera comunità operaia che si sente messa all’angolo. Sotto le raffiche di libeccio che in questi giorni sferzano la città, si piegano le bandiere delle sigle sindacali. Davanti allo stabilimento di viale Bologna si raccolgono circa 600 lavoratori (sono 900 i totali): non soltanto dipendenti Electrolux, ma anche personale delle aziende e cooperative che ruotano attorno alla fabbrica, dalla mensa alla logistica fino ai passaggi intermedi della produzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protesta dei lavoratori. Bloccati i cancelli: "Vogliono chiudere, ci scippano il futuro"

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