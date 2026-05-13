Proteggere le donne è un dovere di tutti

Un uomo accusato di aver aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone, vicino Terni, è stato fermato. La notizia arriva a seguito di un intervento delle forze dell'ordine che hanno arrestato la persona coinvolta. L'aggressione è avvenuta in un contesto di violenza domestica, e l'uomo è stato sottoposto a fermo. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e la comunità locale.

Gentile direttore Feltri, leggo che è stato finalmente fermato l'uomo accusato di avere aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone, vicino Terni. La donna è stata ridotta in fin di vita. Lui era già stato arrestato ad aprile per maltrattamenti e lesioni, aveva il divieto di avvicinamento e indossava il braccialetto elettronico. Mi chiedo: com'è possibile che, nonostante tutto questo, sia riuscito a tendere un agguato alla moglie e a colpirla alla testa con un martello su un mezzo pubblico? A cosa servono certe misure se poi una donna viene quasi ammazzata lo stesso? Marta Caglioni Cara Marta, la tua domanda è la domanda che dovremmo porci tutti, senza ipocrisie e senza la solita melassa retorica che accompagna ogni tragedia annunciata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sembra una crisi umanitaria ma è il solito orrore made in Israel. Poco cibo, pochi farmaci, niente case e ora anche i topi. Tre donne di Gaza raccontano la nuova fase dello sterminio. Loro resistono, ma sta a noi fermare chi le tormenta. Ne ho scritto con @Alha x.com

Perché Rean è così avverso a (spoiler minore un po') reddit

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