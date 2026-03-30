Montemiletto il dovere di proteggere i lupi | rispetto coesistenza e buonsenso

A Montemiletto sono stati ripresi e condivisi sui social e sui media diversi video e immagini di lupi, confermando la presenza di uno o più esemplari sul territorio comunale. La questione ha suscitato attenzione pubblica e discussioni sulla gestione della fauna selvatica nella zona. Nessuna azione legale o provvedimento ufficiale è stato ancora comunicato in relazione a questa presenza.

Gestire e favorire la convivenza pacifica all’insegna del buon senso è un dovere di tutti. Per tale motivo, nel caso di incontri ravvicinati con esemplari di questa specie, si deve sempre tenere un comportamento adeguato, godendo della loro presenza con estrema cautela e discrezione. Secondo fonti ufficiali, pur essendo potenzialmente pericoloso, il lupo attualmente rappresenta un rischio modesto in quanto non si registrano segnalazioni di aggressioni a danno di persone. Ciò nonostante è buona norma rispettare la natura del lupo e trattarlo come un animale selvatico. Nel caso di comportamenti confidenti da parte del lupo è fondamentale segnalarlo alle Autorità competenti: il numero unico di emergenza è il 112 – Comando Carabinieri per la Tutela Forestale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montemiletto, il dovere di proteggere i lupi: rispetto, coesistenza e buonsenso Articoli correlati Lupi a Montemiletto: l'ordinanza del sindaco MinichielloI comportamenti da seguire a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da... Lupi sempre più vicini alle città, l’esperto: "Ecco come gestire la situazione con buonsenso, nessun allarme"Firenze, 14 gennaio 2026 – «Nessun allarme su Monte Morello per la presenza di lupi.