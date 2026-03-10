Truffe anziani nel mirino | proteggere i più fragili è un dovere della comunità

Domani, mercoledì 11 marzo alle ore 19, si terrà un evento dedicato alla tutela degli anziani contro le truffe. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di proteggere le persone più fragili e ridurre i rischi di raggiri e frodi ai loro danni. La giornata si concentra sull’educazione e sulla diffusione di informazioni utili per prevenire le truffe.

Proteggere gli anziani dal rischio di incorrere in truffe è un dovere di tutti. Per questo, domani, mercoledì 11 marzo alle ore 19.30, presso l’auditorium della Parrocchia Spirito Santo di Foggia, si terrà l’incontro ‘Prevenzione delle truffe verso gli anziani’, appuntamento inserito nel percorso ‘Oltre il Cortile 2026 – Comunità che previene’, promosso dall’Oratorio San Domenico Savio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e della cura delle fragilità, coinvolgendo cittadini, famiglie e istituzioni in un percorso di sensibilizzazione su fenomeni che colpiscono in particolare le persone anziane. Le truffe ai danni degli anziani rappresentano infatti un problema sempre più diffuso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

