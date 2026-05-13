Prosciutto Veneto Dop – Esperienze di Gusto | ecco la 26esima edizione
La città murata di Montagnana si appresta ad accogliere la ventiseiesima edizione del festival gastronomico dedicato al Prosciutto Veneto Dop. L’evento si svolgerà nella località veneta, nota per il suo patrimonio medievale e le produzioni artigianali. Durante la manifestazione, i visitatori potranno assaggiare varie specialità locali e scoprire le tecniche di lavorazione del prosciutto Dop. La rassegna si svolgerà nel centro storico della città.
La città murata di Montagnana, perla del medioevo veneto e scrigno di eccellenze produttive, si prepara ad ospitare la ventiseiesima edizione del festival gastronomico “Prosciutto Veneto Dop –Esperienze di Gusto”. La rassegna, in programma nella seconda metà di maggio, rappresenterà un ponte.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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