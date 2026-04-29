I lupi sono un’emergenza Un tavolo con le istituzioni per trovare una soluzione

Negli ultimi mesi, la vallata zerasca ha registrato numerosi attacchi da parte dei lupi, causando grande preoccupazione tra allevatori e residenti. In risposta a questa situazione, le autorità stanno organizzando un tavolo di confronto con le istituzioni per discutere e trovare una soluzione al problema. La questione ha suscitato attenzione a livello locale, con le comunità che chiedono interventi efficaci per tutelare il territorio e il bestiame.

Negli ultimi mesi la vallata zerasca ha subito numerosissimi attacchi da parte dei lupi, e la preoccupazione di allevatori e cittadini è alle stelle. Così, dopo numerosi appelli, il sindaco di Zeri ha inviato al prefetto la richiesta formale di attivazione urgente di un tavolo di confronto interistituzionale sul fenomeno. Nel documento Petacchi descrive un territorio prevalentemente montano e fortemente legato all’allevamento zootecnico estensivo, oggi messo in seria difficoltà dalla presenza sempre più frequente di branchi di lupi, che fanno danni economici e gettano gli allevatori in situazioni sempre più difficili da gestire. A preoccupare è anche la natura degli episodi più recenti vicino ai centri abitati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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