Docente ottiene per sentenza precedenza su mobilità l’Amministrazione deve trovare una soluzione anche se non ci sono più posti

Un docente ha ottenuto una sentenza che stabilisce la sua precedenza rispetto ad altri candidati in un procedimento di mobilità. L’Amministrazione è ora tenuta a trovare una soluzione, anche se non ci sono più posti disponibili. La decisione del Tribunale si basa sul diritto riconosciuto alla docente, secondo quanto stabilito dalla legge. La vicenda riguarda un caso di mobilità del personale docente.

Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale aveva accertato il diritto di una docente a vedersi riconosciuta la precedenza ex art. 33, comma 5, L. 1041992 con conseguente trasferimento nelle sedi in base alle preferenze indicate. L'Amministrazione non aveva ottemperato e la docente è stata costretta a ricorrere in giudizio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

