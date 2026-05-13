A Piediripa è stata completata una nuova palestra destinata a ospitare circa 50 atleti di scherma. La struttura, realizzata per la società nata nel 1975, rappresenta una soluzione a diversi anni di difficoltà e spostamenti per gli atleti e il club. L’impianto è stato progettato specificamente per la pratica della scherma, uno sport con un elevato numero di medaglie olimpiche conquistate dall’Italia nel corso degli anni.

A Piediripa l’agognata casa di Macerata Scherma. Dopo anni di disagi e peregrinazioni, l’associazione nata nel 1975 potrà finalmente disporre di una struttura ad hoc per la pratica della nobile disciplina, lo sport che più medaglie di tutti ha dato all’Italia nella storia delle Olimpiadi. Non particolarmente attraente da fuori, con le pareti di un azzurrino che stona con il contesto, la palestra è stata realizzata mediante i fondi del Pnrr e diventa la nuova sede non solo per la scherma, ma anche per judo e karate (al momento non c’è una associazione di arti marziali che ne beneficerà). Ieri vari assessori comunali hanno preso parte alla presentazione di fine lavori, vicini ad un raggiante Alberto Affede, presidente di Macerata Scherma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronta la palestra a Piediripa per 50 atleti di scherma

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