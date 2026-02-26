Fencing for All l’evento di scherma a Roma | il 1 marzo in pedana atleti neurotipici e autistici

Mazzone: “Orgogliosi di questo progetto. S’inserisce nel percorso dal Gruppo di Lavoro Scherma per disabili intellettivi. Ha riscosso l’entusiasta adesione di tante società” Roma – Una competizione speciale, che segna l’inizio di un grande percorso di agonismo e inclusione sulle pedane della scherma italiana. Domenica 1° marzo 2026, a partire dalle ore 10.00, presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, si terrà la prima tappa del nuovo circuito “Fencing for All”, gara a squadre miste di spada in cui si confronteranno, insieme, atleti olimpici neurotipici e autistici o con disabilità intellettiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scherma, a Udine per il primo incontro nazionale "Nastro Rosa": in pedana 55 donne operate di tumore al seno

Scherma, Seconda Prova Nazionale di sciabola: il weekend di Foggia si chiude con gli Assoluti in pedana

