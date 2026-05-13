La partita tra Valencia e Rayo Vallecano si svolge giovedì nella trentaseiesima giornata della Liga. Le due squadre, entrambe in posizione di metà classifica, non hanno ancora matematicamente conquistato la salvezza. La gara sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del fischio di inizio. Il pronostico indica un pareggio come risultato più probabile.

Valencia-Rayo Vallecano è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante parliamo di due squadre che si ritrovano a metà classifica, nessuna delle due al momento è aritmeticamente salva. Ma un pareggio, tra Valencia e Rayo Vallecano, farebbe felici davvero tutti. Certo, i padroni di casa sentono proprio l’occasione, sfruttando il fatto che gli ospiti hanno pure la testa alla finale di Conference, di chiudere proprio in maniera definitiva la questione. Ma non è semplice, perché il Vallecano non vuole in nessun modo interrompere la striscia di sei risultati utili di fila che aiutano a presentarsi all’appuntamento storico contro il Crystal Palace con un’autostima incredibile e con una voglia diversa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Valencia-Rayo Vallecano: il pareggio sta bene a tutti

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