Domani si gioca la semifinale d’andata di Conference League tra Rayo Vallecano e Strasburgo, due squadre che affrontano questa fase per la prima volta nella loro storia. La partita si svolge in Spagna, e secondo le previsioni gli spagnoli sono favoriti per la vittoria. Per seguire l’incontro, sarà possibile vederlo in diretta su canali dedicati e piattaforme online. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del fischio d’inizio.

Una prima volta sia per gli spagnoli sia per i francesi: mai prima d’ora, infatti, Rayo Vallecano e Strasburgo avevano raggiunto una semifinale così importante. Quindi vincerà e passerà il turno chi riuscirà, nel corso di questi 180 minuti, a mantenere i nervi saldi. E non è una cosa facile. In generale ci arrivano meglio i padroni di casa a questa partita perché vengono da due risultati utili di fila. E, la sconfitta rimediata contro l’AEK nel turno precedente è stata ininfluente. In questa Conference il Rayo tra le mura amiche ha fatto sempre bene, cosa che non possiamo dire dello Strasburgo in trasferta. I francesi, contro il Mainz, hanno ribaltato una situazione clamorosa dopo il due a zero che era venuto fuori nel match d’andata.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rayo Vallecano-Strasburgo: spagnoli favoriti

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