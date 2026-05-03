La partita tra Getafe e Rayo Vallecano si disputa domenica, nell’ambito della trentaquattresima giornata della Liga. Si tratta di un incontro che vede le due squadre affrontarsi in un momento cruciale della stagione, con obiettivi diversi in classifica. La sfida si svolge nello stadio di casa di una delle due formazioni e rappresenta un’occasione importante per consolidare o migliorare la propria posizione in campionato.

Getafe-Rayo Vallecano è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Un sesto posto in classifica da difendere contro una squadra che giovedì prossimo si giocherà il tutto per tutto in Conference League dopo aver vinto in casa la semifinale d’andata. Non sembra così complicato, in questa domenica, il compito del Getafe. Una squadra che sta disputando una stagione importante e che non vuole in nessun modo mollare la presa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Rayo invece, al proprio campionato, non ha più nulla da chiedere nonostante la salvezza non sia stata ancora raggiunta in maniera aritmetica.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Getafe-Rayo Vallecano: vittoria per l’Europa

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