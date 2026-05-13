Sabato si gioca la partita dei playoff di Serie C tra Salernitana e Casertana. La squadra di Serse Cosmi punta a confermare il buon momento e a proseguire nel cammino verso la promozione in Serie B. La formazione campana ha già dimostrato di essere tra le favorite per la vittoria finale, grazie anche alla rosa a disposizione. La gara sarà trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre.

Salernitana-Casertana è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla La Salernitana di Serse Cosmi, per quello che rappresenta per il calcio italiano ma anche per la rosa che si ritrova, è una delle candidate a vincere i playoff e prendersi la promozione in Serie B. Certo, come sappiamo benissimo tutto è tranne che semplice, perché parliamo di spareggi che durano un mese e quindi è complicato. (Profilo Instagram Salernitana) – Ilveggente.it Ma la prova di forza sul campo della Casertana – vittoria per tre a due – è un segnale non solo per la partita di ritorno in programma nella serata di mercoledì, ma anche per le altre contendenti, e un paio sono davvero forti, per la promozione in cadetteria, appunto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Salernitana-Casertana: concedono il bis

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