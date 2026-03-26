Nel secondo turno dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 di basket femminile, si sono svolti due incontri. Le squadre di Roseto e Venezia hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, qualificandosi così per le semifinali. Le partite hanno visto scendere in campo le formazioni di San Martino di Lupari contro Venezia e Roseto contro Campobasso.

Si sono disputati i primi due match di gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 di basket femminile e in campo sono scese San Martino di Lupari-Venezia e Roseto-Campobasso. Occhi puntati soprattutto in Abruzzo, dove le padrone di casa arrivavano all’appuntamento forti della sorprendente vittoria esterna in gara-1. Ecco come è andata. ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI – UMANA REYER VENEZIA 56-68. Buon avvio delle padrone di casa che iniziano il match con un parziale di 6-0. Servono quasi tre minuti a Venezia per sbloccarsi e primo quarto che vede San Martino fare la partita, sfiorando anche la doppia cifra di vantaggio. Un parziale di 6-0 per la Reyer, però, riporta a -1 le ospiti, anche se nel finale riallunga San Martino per il 20-15 con cui si va al primo stop. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, playoff Serie A1: Roseto e Venezia concedono il bis e vanno in semifinale

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