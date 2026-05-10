casarano renate 0 2 calcio serie c playoff

Il Renate si è imposto sul campo del Casarano con un risultato di 2-0 nell'andata del primo turno dei playoff di Serie C. La partita si è disputata in un stadio con un pubblico presente, e i gol sono stati segnati nel corso dei 90 minuti. Il match ha visto il Renate controllare il gioco e ottenere un vantaggio utile in vista della gara di ritorno.

Renate corsaro a Casarano nell’andata del primo turno nazionale playoff di serie C. La formazione lombarda, che nel suo girone si era classificata al terzo posto, si è imposta al “Capozza” per 2-0 (doppietta di Karlsson) nei confronti della formazione salentina che a sorpresa e meritatamente ha in precedenza superato entrambe le fasi a gironi. Ritorno mercoledì a Meda. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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