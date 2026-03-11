Pronostico Lech Poznan-Shakhtar Donetsk | nella storia non è mai successo

Il match tra Lech Poznan e Shakhtar Donetsk si gioca negli ottavi di finale di Conference League. Le due squadre si sono affrontate quattro volte in passato, senza mai vedere il team polacco vincere contro gli ucraini. La partita si svolge in un momento di grande attesa, con dettagli su come seguirla e le probabili formazioni già disponibili.

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Si sono affrontate quattro volte nella storia queste due squadre, e il Lech Poznan non è mai riuscito a battere gli ucraini dello Shakhtar. Un tabù, che difficilmente verrà infranto nella serata di giovedì. Ci sono troppi indizi che ci portano a esprimere un pensiero sulla vittoria ospite. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il primo è quello delle qualità delle due rose. E lo sappiamo tutti che nel corso degli anni gli ospiti sono riusciti a costruire delle squadre decisamente importanti che hanno fatto il proprio cammino, con ottimi risultati, anche in manifestazioni molto più importanti della Conference League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

