Carlos Alcaraz ha vinto contro Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando la sua quinta semifinale consecutiva a Indian Wells nel 2026. Con questa vittoria, rimane imbattuto nel torneo e si prepara ad affrontare Daniil Medvedev nella semifinale in programma il 14 marzo 2026. La partita ha visto Alcaraz chiudere in 19 game, consolidando la sua presenza nella fase finale.

Carlos Alcaraz rimane imbattuto nel 2026 dopo aver sconfitto Cameron Norrie, ma per nostra fortuna e di chi ci ha seguito ci sono stati 19 game (punteggio finale 6-3 6-4), raggiungendo così la sua quinta semifinale consecutiva a Indian Wells. Per lo spagnolo sarà il nono incontro in carriera con Daniil Medvedev, che ha sconfitto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev, semifinale Indian Wells 14-03-2026

Articoli correlati

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Grigor Dimitrov, Indian Wells 07-03-2026La sfida tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov è in programma come terzo incontro sul campo centrale, dunque presumibilmente intorno alla mezzanotte...

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Cameron Norrie, Indian Wells 13-03-2026Carlos Alcaraz e Cameron Norrie si giocheranno un posto in semifinale nella notte italiana tra giovedì e venerdì.

Aggiornamenti e notizie su Carlos Alcaraz

Temi più discussi: Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Cameron Norrie, Indian Wells 13-03-2026; Pronostico Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov - ATP Indian Wells; Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Grigor Dimitrov Indian Wells 07-03-2026; Alcaraz Ruud, Indian Wells, Ottavi di finale: il pronostico e dove vederla 12/03.

ATP Indian Wells 2026, Carlos Alcaraz non fa sconti a Norrie e raggiunge Medvedev in semifinaleCalato il sipario sui quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano sono stati definiti i quattro semifinalisti del ... oasport.it

Sinner-Tien, ora Jannik punta a un posto in semifinale a Indian Wells: il pronosticoPronostico Sinner-Tien quote analisi precedenti match quarti finale in programma a Indian Wells giovedì 12 marzo alle ore 21 ... gazzetta.it

Si prospetta un weekend di fuoco a Indian Wells Carlos Alcaraz continua a dominare nel deserto californiano, centrando la sua quinta semifinale consecutiva a Indian Wells dopo aver regolato Cameron Norrie con un solido 6-3, 6-4. Il numero uno del mon - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz conquista la quinta semifinale consecutiva in carriera a Indian Wells “Carlitos” ora troverà sulla sua strada un ritrovato Daniil Medvedev che ha sconfitto il campione dell’edizione 2025 del torneo, Jack Draper #Tennis #BNPParibasO x.com