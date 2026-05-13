Il 14 maggio 2026 alle 13:00 si terrà l'incontro tra Jannik Sinner e Andrey Rublev a Roma. I due tennisti si sfideranno per accedere alle semifinali del torneo, contro il vincitore del match tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, in programma giovedì. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso di entrambi nel torneo romano.

Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocheranno la qualificazione alle semifinali contro il vincitore dell’altro quarto di finale in programma giovedì tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. Il numero uno del mondo ha eguagliato il record di vittorie consecutive nei Masters 1000 stabilito da Novak Djokovic, battendo negli ottavi il connazionale Andrea Pellegrino con il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrey Rublev, Roma 14-05-2026 ore 13:00

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrey Rublev, Roma 14-05-2026Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocheranno la qualificazione alle semifinali contro il vincitore dell’altro quarto di finale in programma giovedì...

Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner, Indian Wells 14-03-2026 ore 23:00 circaAlexander Zverev e Jannik Sinner si giocheranno un posto nella finale di Indian Wells contro uno tra Alcaraz e Medevdev, i due protagonisti...

Temi più discussi: Pronostico Sinner-Popyrin quote terzo turno Masters 1000 Roma; Pronostico Sinner-Pellegrino: analisi, quote e consigli; Sinner-Pellegrino pronostico, quote e dove vedere gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia; Pronostici tennis oggi 11/5/2026: quote Internazionali d'Italia.

Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrey Rublev, Roma 14-05-2026 ift.tt/5Y4RrmQ #scommesse #pronostici x.com

Sinner-Pellegrino, Jannik può raggiungere il record di Djokovic nei Masters 1000: il pronosticoPronostico Sinner-Pellegrino quote analisi statitische precedenti match ottavi Masters 1000 Roma Atp di martedì 12 maggio alle ore 15 ... gazzetta.it

PRONOSTICO SINNER-RUBLEV QUOTEPronostico Sinner-Rublev quote analisi precedenti statistiche quarti di finale Masters 1000 Roma Atp di giovedì 14 maggio alle ore 15 ... gazzetta.it