Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner Indian Wells 14-03-2026 ore 23 | 00 circa

Alle 23:00 del 14 marzo 2026 si sfideranno ad Indian Wells Alexander Zverev e Jannik Sinner per un posto in finale. I due tennisti si contendono il passaggio contro uno tra Alcaraz e Medevdev, che si affrontano nell’altra semifinale. La partita è tra due atleti che cercano di avanzare nel torneo californiano.

Alexander Zverev e Jannik Sinner si giocheranno un posto nella finale di Indian Wells contro uno tra Alcaraz e Medevdev, i due protagonisti dell’altra semifinale. Nei quarti l’italiano ha dominato in modo assoluto Learner Tien, imponendosi sul giovane americano con il punteggio di 6-1 6-2. Per il momento solo Fonseca lo ha impegnato a fondo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev a Indian Wells questa sera, Sabato 14 Marzo, non prima delle 21:30 italiane! A seguire ci sarà l'altra semifinale maschile tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (non prima delle 23 italiane). x.com

Alexander Zverev grazie alla vittoria nei quarti di finale contro Arthur Fils per 6-2 6-3, raggiunge un traguardo straordinario Il tedesco diventa infatti il quinto giocatore nella storia a centrare almeno una semifinale in tutti i nove Masters 1000 del calendario - facebook.com facebook