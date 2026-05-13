Oggi 14 maggio si svolge un turno infrasettimanale del campionato spagnolo, con diverse partite in programma tra cui una al Bernabeu. Nel tennis, invece, si gioca al Foro Italico, con il giocatore italiano impegnato in un torneo sul cemento. Sono in programma incontri di calcio e di tennis, con pronostici e analisi delle sfide in corso.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 14 maggio. Passerella al Bernabeu per un Real Madrid deluso e un Oviedo già retrocesso, ma ci sono partite decisamente più interessanti come quella del Girona, con i catalani in cerca di punti salvezza contro la Real Sociedad ma attenzione anche al Valencia che ha soli tre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 14 maggio: il turno infrasettimanale del campionato spagnolo e Sinner al Foro Italico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner, primo allenamento a Roma: oggi test sul Campo 14 in vista dell’esordio al Foro Italico

Leggi anche: Pronostici di oggi 12 maggio: il turno infrasettimanale di Liga e i playoff in Serie B e Championship

Temi più discussi: Playoff Serie C 1° turno nazionale (andata) - I PRONOSTICI DI TUTTOCAMPO; Pronostico Sinner-Popyrin quote terzo turno Masters 1000 Roma; Pronostico Arsenal-Atletico Madrid, quote semifinale Champions League 2025/26; Serie A, Milan-Atalanta: pronostici, migliori quote e scommesse.

Pronostico e quote Sorana Cirstea – Corco Gauff, semifinale WTA Roma 14-05-2026 ift.tt/cqnDZYa #scommesse #pronostici x.com

Pronostici dell’11 maggio 2026: posticipi in Italia e in EuropaPronostici di lunedi 11 maggio 2026 sono dedicati alle gare di Premier League, Serie A, Liga, Championship e Allsvenskan ... calciomagazine.net

Pronostici dell’8 maggio 2026: la 38ma giornata di Serie BI pronostici di venerdì 8 maggio 2026 sono dedicati integralmente alla trentottesima e ultima giornata di Serie B ... calciomagazine.net