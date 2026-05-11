Pronostici di oggi 12 maggio | il turno infrasettimanale di Liga e i playoff in Serie B e Championship

Da infobetting.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 12 maggio si disputano diverse partite in Liga, Serie B e Championship, con alcune ancora decisive per la classifica. Il turno infrasettimanale coinvolge squadre di vari campionati che si contendono punti fondamentali a poche giornate dalla fine. Le partite di oggi rappresentano un momento cruciale per le squadre in lotta per i playoff o per evitare la retrocessione, con molte sfide ancora aperte e risultati che potrebbero cambiare gli equilibri.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 12 maggio. A tre giornate dal termine ci sono ancora dei verdetti in sospeso e ovviamente noi copriremo tutto il turno infrasettimanale che inizia oggi. Poi i playoff, in stato avanzato quelli inglesi, a un passo dalla finale di Wembley, ai turni preliminari quelli della nostra Serie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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