Accordo tra Giurisprudenza Vanvitelli e Banca Credito Attivo | focus su tirocini e inserimento lavorativo

Un accordo tra un ateneo e un istituto di credito mira a migliorare i percorsi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. L’intesa prevede iniziative congiunte su ricerca e tirocini, con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel settore bancario. La collaborazione intende creare opportunità pratiche per gli studenti e rafforzare i legami tra università e sistema finanziario.

Rafforzare il dialogo tra università e sistema bancario attraverso un percorso condiviso su ricerca, formazione e inserimento lavorativo. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa e del relativo accordo attuativo sottoscritti tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Banca Credito Attivo. L’intesa punta a sviluppare seminari, programmi di alta formazione, progetti di ricerca, iniziative di orientamento, career day e percorsi di placement, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze professionali e sostenere l’ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro. L’accordo, della durata di tre anni, rientra in una più ampia strategia di cooperazione istituzionale orientata alla formazione di profili altamente qualificati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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