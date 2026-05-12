Festa della Mamma in corsia | la NIDA Campania ha portato sorrisi alla Vanvitelli

Da primacampania.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, la NIDA Campania ha organizzato una festa della Mamma all’interno del reparto di un ospedale. Durante l’evento, sono stati portati sorrisi e momenti di allegria ai pazienti e alle loro famiglie. La cerimonia ha coinvolto le madri presenti, con attività e piccoli regali distribuiti dai volontari. La giornata si è svolta in un clima di speranza e vicinanza tra i presenti.

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NAPOLI – Esistono luoghi nei quali il tempo sembra fermarsi tra il rumore lieve di un monitor, il passo silenzioso di un medico e gli occhi di una madre che non smettono mai di sperare. Ed è proprio in quei corridoi sospesi tra fragilità e coraggio che, ancora una volta, la NIDA Campania ha scelto di portare la propria carezza di umanità in occasione della Festa della Mamma, trasformando per qualche ora i reparti di Ematologia ed Oncologia Pediatrica e di Pediatria Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli in un piccolo universo di sorrisi, colori e tenerezza. Nel segno della celebre frase “Dietro ogni figlio forte c’è...🔗 Leggi su Primacampania.it

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