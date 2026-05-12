Festa della Mamma in corsia | la NIDA Campania ha portato sorrisi alla Vanvitelli

A Napoli, la NIDA Campania ha organizzato una festa della Mamma all’interno del reparto di un ospedale. Durante l’evento, sono stati portati sorrisi e momenti di allegria ai pazienti e alle loro famiglie. La cerimonia ha coinvolto le madri presenti, con attività e piccoli regali distribuiti dai volontari. La giornata si è svolta in un clima di speranza e vicinanza tra i presenti.

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NAPOLI – Esistono luoghi nei quali il tempo sembra fermarsi tra il rumore lieve di un monitor, il passo silenzioso di un medico e gli occhi di una madre che non smettono mai di sperare. Ed è proprio in quei corridoi sospesi tra fragilità e coraggio che, ancora una volta, la NIDA Campania ha scelto di portare la propria carezza di umanità in occasione della Festa della Mamma, trasformando per qualche ora i reparti di Ematologia ed Oncologia Pediatrica e di Pediatria Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli in un piccolo universo di sorrisi, colori e tenerezza. Nel segno della celebre frase “Dietro ogni figlio forte c’è...🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Festa della Mamma in corsia: la NIDA Campania ha portato sorrisi alla Vanvitelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nida in corsia: Sabato Santo di solidarietà per i piccoli pazientiNella magia di un Sabato Santo che porta con sé il senso profondo dell’attesa e della rinascita, si è rinnovato il miracolo discreto della... Nida in corsia: anche a Pasqua gioia e solidarietà per i piccoli pazientiNida tra i corridoi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli con clown, doni e fantasia, un Sabato Santo di emozioni nei reparti... Argomenti più discussi: Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Festa della mamma, perché si festeggia oggi e com'è nata la ricorrenza; Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della Mamma. In occasione della Festa della Mamma, l'ex campionessa di nuoto ha dedicato un post a tutte le madri, condividendo delle tenerissime foto insieme alle figlie Matilde e Rachele e ringraziando sua madre. Senza di lei non saprei come fare! x.com Festa della mamma come mamma single reddit Buona Festa della Mamma 2026, le immagini più belle da inviare per gli auguri del 10 maggioOggi è il 10 maggio 2026, il giorno in cui si festeggia la festa della mamma. Nella giornata dedicata alla mamma la nostra redazione ha raccolto una selezione di immagini e Gif da scaricare e inviare ... fanpage.it