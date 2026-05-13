Progetto Polis al via i lavori nell' ufficio postale di Santo Stefano di Camastra

Da domani, 14 maggio, l’ufficio postale di Santo Stefano di Camastra sarà soggetto a interventi di ammodernamento promossi da Poste Italiane. I lavori riguarderanno le strutture dell’ufficio e mirano a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza per gli utenti. L’operazione si inserisce in un piano di interventi più ampio previsto dall’azienda per aggiornare le filiali sul territorio.

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