Progetto Polis al via i lavori nell' ufficio postale di Santo Stefano di Camastra
Da domani, 14 maggio, l’ufficio postale di Santo Stefano di Camastra sarà soggetto a interventi di ammodernamento promossi da Poste Italiane. I lavori riguarderanno le strutture dell’ufficio e mirano a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza per gli utenti. L’operazione si inserisce in un piano di interventi più ampio previsto dall’azienda per aggiornare le filiali sul territorio.
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Santo Stefano di Camastra da domani 14 maggio sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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