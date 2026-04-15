Poste italiane | al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano

Sono iniziati i lavori per il progetto “Polis” presso l’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. La notizia è stata diffusa da Poste Italiane, che ha comunicato l’avvio delle operazioni di ristrutturazione e miglioramento dello spazio. L’intervento riguarda l’ufficio postale situato nella cittadina e prevede interventi strutturali e tecnologici. La data di avvio è stata confermata come il 15 aprile 2026.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . La continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile nelle adiacenze dell’ufficio postale. Poste Italiane comunica che l’ ufficio postale di Pieve Santo Stefano dal 20 aprile sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano Poste Italiane: Villa Santo Stefano, al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postaleArriva anche a Villa Santo Stefano il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per... Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis per l'ufficio postale di VallerotondaArriva anche a Vallerotonda il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere...